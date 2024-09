Panchina Milan esonero Fonseca? Da Sarri ad Allegri e non solo | tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 12 settembre 2024), Paulosi gioca il futuro e in caso dici sono già pronti alcuni profili: daadMaurizio, Massimilianoe non: con il futuro di Pauloche è in bilico in casa rossonera si pensa già ai possibili sostituti del tecnico portoghese nel caso in cui dovesse arrivare l’. Il trittico di gare con Venezia, Liverpool e Inter, infatti, deciderà la permanenza o meno dell’ex Lille sulladel. Due punti in tre partite rappresentano davvero un risultato a dir poco pessimo e la dirigenza del Diavolo adesso sta perdendo la pazienza. Con l’arrivo di pioli sulladell’Al Nassr, poi, i rossoneri si libererebbero del peso da 4 milioni di euro dello stipendio.