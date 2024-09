Offerta per Osimhen rivelazione bomba dal PSG | cos’è successo con il Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) La trattativa per la cessione diè stata l telenovela dell’estate, il dirigente del PSG sveladavverocon il. Luis Campos, plenipotenziario del PSG, ha parlato in esclusiva a Sportitalia. Il dirigente portoghese ha risposto così sulla possibilità, non concretizzata di portare Victora Parigi. Ovviamenteè stato analizzato come una delle possibilità. La nostra conclusione è stata che eravamo molto contenti con Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Marcos Asensio“.?! No. Abbiamo parlato dicome di altri attaccanti. Capisco che mi si associ avisto l’ho portato io al Lille dallo Charleroi, e lo conosco da quando aveva 16 anni. Abbiamo una ottima relazione e ci rispettiamo moltissimo come con altri giocatori che sono brave persone e professionisti“.