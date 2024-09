Mussolini in fuga da Meloni Rachele lascia Fdi e approda a Forza Italia | La mia sensibilità è più moderata e centrista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) È uscita da Fratelli d’perché in disaccordo con la linea politica tenuta da Giorgiasui diritti. Per il principale partito di governo è una defezione importante quella di, figlia di Romano e dunque nipote di Benito. Consigliera comunale a Roma dal 2016,Fdi e approderà a breve a. “Ci sarà un mio ingresso a brevissimo in FI. Sono tutti informati. Ringrazio Fdi per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature, l’affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina ere in un Partito che sento più vicino alla mia“, ha detto, che alle ultime elezioni è stata la candidata più votata all’Assemblea capitolina con oltre 8mila preferenze.