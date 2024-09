Motori | il 5 e 6 ottobre torna il Rally Città di Pistoia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Tutto pronto per ildiedizione 2024. L’evento è nel pieno del periodo delle iscrizioni con la sfida che è in programma per il 5 e 6Corse Sport, con la collaborazione dell’Automobile Club provinciale, ha allestito un evento, l’ultimo atto della Coppadi zona 7, con un percorso che in ampia parte ricalca quello dell’anno passato, ultima carta utile da giocarsi per conquistare l’accesso alla finale unica nazionale del“Lanterna” di Genova del prossimo novembre. Ildichiuderà pure la quarta stagione del campionato sociale Aci– Memorial Roberto Misseri.