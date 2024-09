Maiorca | I nuovi chiedono il passaggio a Son Moix

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 12 settembre 2024) 2024-09-12 09:22:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! EN La lavagna di Jagoba Arrasate Bisognerà reinventarsi nelle prossime partite sul lato destro della difesa. IL Gli infortuni di Pablo Maffeoche aveva rischiato tutto fino a cadere muscolosamente a Butarque, e quello di Mateu Moreycostringere l’allenatore di Biscaglia a decidere se scommettere il recente acquisto Valery Fernández o puntare al ‘jolly’ Antonio Sánchez. Quello che è un piccolo passo avanti c’è Antonioche pur non essendo una posizione non propria per natura, quando ha dovuto essere utilizzata come ‘toppa’ ha rispettato la nota. Lui, appunto, Era il sostituto di Pablo Maffeo quando si infortunò a Butarque, giocando più di settanta minuti sul lato destro della difesa.