Itabus debutta all' estero con i primi collegamenti e amplia la rete nazionale

(Di giovedì 12 settembre 2024), società di trasporto su gomma a lunga percorrenza che fa parte del gruppo Italo, è pronta are sul panorama inter. Dal prossimo 16 ottobre, i bus di ultima generazione della società varcheranno i confini italiani per raggiungere Lubiana (Slovenia) e Zagabria (Croazia). Ogni giorno 6(3 di andata e 3 di ritorno) consentiranno di collegare le principali città italiane come Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Trieste, Verona, Milano e Torino alle nuove mete estere. Saranno due le direttrici dedicate a queste capitali europee: una da Napoli e Roma (4 viaggi quotidiani) e l'altra che parte da Torino/Milano (2 servizi giornalieri). Considerata la vocazione turistica delle destinazioni, lungo il percorsofarà tappa anche presso gli aeroporti di Venezia e di Bergamo Orio al Serio.