Infortunio Kvaratskhelia novità verso Cagliari | il doppio piano di Conte in caso di forfait

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024)sull’diin vista diavrebbe già in mente unindiEmergono aggiornamenti relativi all’di Khivchaaccorso durante le gare giocate con la Georgia. L’attaccante del Napoli aveva rimediato una botta nella sfida contro l’Albania e Georgia, in cui era uscito dal campo al 75‘. Nella giornata di ieri erano circolate notizie preoccupanti, ma in serata sono arrivati nuovi aggiornamenti. Ieri sera è tornato in Italia ed è stato valutato attentamente dallo staff medico del Napoli, che non ha riscontrato nessunha rimediato solo una botta, nulla di preoccupante quindi. L’ipotesi di vederlo in campo contro ilè sempre più plausibile, ma questa mattina non si esclude che il 77 azzurro non parta dal primissimo minuto.