Ignora il divieto di avvicinare la ex Stalker seriale finisce in carcere

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si aggrava la posizione di un 63enne della Valconca, posto in custodia cautelare inper ripetute violazioni deldi avvicinamento nei confronti della compagna. Il provvedimento, firmato del tribunale a seguito della richiesta presentata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, è arrivato in risposta a una serie di comportamenti minacciosi e intimidatori da parte dell’indagato, che ha più volteto le misure cautelari a suo carico. Il 63enne, già sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e aldi avvicinamento alla vittima, era stato oggetto di un’ordinanza del 30 maggio scorso, successiva a un primo provvedimento emesso il 24 maggio. Tuttavia, nonostante le misure imposte, l’uomo aveva continuato a perseguitare la ex convivente, minacciandola e violando ripetutamente le disposizioni del giudice.