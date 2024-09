Gioco idiota Cosa sussurrano Michela e la sorella quando aprono il pacco | gelo ad Affari tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo 34 puntate adtocca a, ostetrica da Tortona in rappresentanza del Piemonte. Da pacchista a concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto, da questa stagione da Stefano De Martino: ad accompagnare la signora in studio c'è la, Simona. Per le due però, non va benissimo: la puntata "è complessa, fati, piena di insidie", riassume al termine De Martino, conche si ritrova con 200 euro da una parte e 10mila dall'altra, dopo aver bruciato a suon di "sogni" e "premonizioni" tutti gli obiettivi grossi. Nelin mano, numero 7, alla fine ci sono solo 200 euro. "Che tristezza ragazzi", commentano le concorrenti con sorrisi di circostanza. E su X i telespettatori si sprecano in commenti cattivissimi sulla loro condotta di gara.