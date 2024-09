Frattesi ricorda | Inter-Verona la più folle di sempre! Al gol scoppiato tutto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024), autore del gol decisivo indella scorsa stagione, durante il film “, due stelle sul petto” al cinema, ha parlato di quella partita e quell’esatto momento. PARTITA– Quello di Davideè solo un breve stratto del film omaggio al ventesimo scudetto dell’e disponibile al cinema. Il centrocampista italiano torna a parlare di quella partita, tra le più decisive della scorsa stagione per la vittoria finale: «È stata una partita, la piùche io abbia mai giocato. Sulla traversa di Alessandro Bastoni ho detto: “Non è possibile, non è l’anno nostro”. Poi il campo non era bellissimo, ricordo, e allora ho detto: “Io ci provo”. Ed è».