Fossi | Andiamo a Isernia per una sfida difficile

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il rammarico in casa fidardense c’è ancora. Domenica, contro la Vigor Senigallia, al debutto in D, e per giunta in casa, poteva essere sicuramente diverso il risultato rispetto allo 0-3 patito alla fine. "Potevamo fare sicuramente meglio, sia a livello personale che di squadra - fa sapere Dawit, classe 2004, all’esordio in quarta serie -. E’ stata una partita tosta, purtroppo non siamo riusciti nei primi 30’ a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, mentre loro alla prima azione ci hanno fatto gol. Poi siamo calati mentalmente". Un Castelfidardo che dovrà crescere e fare esperienza. Domenica in programma la prima trasferta, nella lontana. "Ci aspetta un altro osso duro come la Vigor". Chissà se mister Giuliodori riproporrà il 3-5-2 conquinto di centrocampo a destra. "Un ruolo che mi piace particolarmente perché posso fare sia la fase difensiva che offensiva".