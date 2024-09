F1 GP Azerbaijan Russell | E’ il campionato più competitivo degli ultimi dieci anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “A volte bisogna guardare le cose in modo obiettivo. Abbiamo introdotto un nuovo pacchetto di aggiornamenti e abbiamo ridotto le prestazioni. Questa è stata la cosa principale che è cambiata”. Così George, pilota della Mercedes, in vista del Gran Premio dell’. “Sapevamo che l’aggiornamento non avrebbe incendiato il mondo, ma che sarebbe stato solo un altro passo nella direzione che avevamo intrapreso. Non credo che, indipendentemente dalla prestazione di questo fine settimana, potremo dire in modo definitivo se il fondo sia stato o meno il problema. Non passerà molto tempo prima che ci sia un altro aggiornamento che cambierà ancora una volta le cose.” Prosegue poi: “La Formula 1 è più competitiva di quanto non lo sia stata negli10, forse in termini di numero di piloti in grado di competere per ottenere buoni risultati.