Evento dalle 19 30 al palasport di via Sapinia La squadra si presenta ai Romiti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Giornata di grande festa, quella di oggi, in casa biancorossa. Nel tardo pomeriggio di oggi si terrà infatti lazione ufficiale die staff ai tifosi. L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 di questo pomeriggio al Villa, quando le ‘danze’ cominceranno con un allenamento di capitan Cinciarini e compagni a porte aperte. A seguire, alle ore 19.30, spazio allazione vera e propria. Una prima occasione per conoscere i nuovi beniamini, al termine della quale la società offrirà ai presenti piadina e birra per un ulteriore momento di condivisione. Sempre presso il Villa, nel pomeriggio di oggi, nell’ambito dell’organizzato dal club, sarà inoltre possibile sottoscrivere il proprio abbonamento stagionale per tutte le partite casalinghe delladi Antimo Martino.