Evasione dal Beccaria | trovato uno dei tre fuggitivi era tornato a casa

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano, 12 settembre 204 – È stato rintracciato il detenuto italiano evaso domenica scorsa dal carcere minoriledi Milano. Lo rende noto il sindacato Uilpa. Le forze dell'ordine lo avrebbero rintracciato presso la propria abitazione. Sono ancora ricercati gli altri due evasi, fratelli d'origine nordafricana. Erano scappati dall'istituto penale l'8 settembre scorso. Il detenuto catturato è un 17enne originario di Pavia. Era in custodia cautelare con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane domenica ha tentato la fuga due volte: prima insieme ai due nordafricani, non riuscendo ad accodarsi. Successivamente, in serata, ci ha riprovato, stavolta allontanandosi dall’istituto minorile. La sua latitanza è durata quasi quattro giorni: stasera è stato. Aveva cercato – a quando si è potuto apprendere – rifugio pressopropria.