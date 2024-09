Esplode caricabatterie | casa in fiamme La famiglia scappa terrorizzata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Unadi Eastbourne, nel East Sussex, ha perso la propriaa causa di un incendio causato da unper hoverboard appena acquistato su Amazon. Come riportato da The Sun, Chelsea Fiekert ha spiegato di aver ricevuto il kit di produzione cinese alle 12:00 del 28 agosto scorso. Lo ha utilizzato per appena mezz’ora, prima che l’incendio divampasse distruggendo la sua abitazione alle 21:40 dello stesso giorno. Un video diffuso dal tabloid britannico mostra la donna mentre tenta disperatamente di salvare i propri figli e i cani prima dell’arrivo dei pompieri. Gli investigatori hanno stabilito che l’incendio è stato provocato dalla batteria al litio del Tyzygmy Li-ion Charger venduto su Amazon al prezzo di 20,99 euro. In risposta all’incidente, il gigante dell’e-commerce ha ritirato il prodotto dalla vendita.