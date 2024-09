Elon Musk il genio innovatore odiato dai progressisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) C'è da riparare a un'ingiustizia filosofica: abbiamo Leonardo Da Vinci, e lo stiamo trattando come un nazista dell'Illinois. E se l'incipit vi sembra esagerato, è perché siete assuefatti all'esagerazione opposta, quotidiana, smaccatamente fuori fuoco.è uno svitato razzista, il peggio del trumpismo, un tipo pericoloso per l'assetto delle istituzioni liberal-democratiche occidentali, che minaccia a suon di miliardi (tantissimi) e fake news (praticamente ogni volta che parla). Al diavolo, nessuno è obbligato a farsi piacere il patron di Tesla (eccentrico e debordante laddove l'establishment globale è in genere allineato e discreto), ma a coltivare un rapporto minimo con la realtà, a non ridurla ad appendice dei propri pre-giudizi, quello sì.