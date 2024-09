Edilizia in Campania aumentano ore lavorate addetti e salari

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 12 settembre 2024) Fillea Cgil, Enzo Maio: “Settore dell’è un treno in corsa, fare fronte comune contro l’illegalità” Napoli. Un aumento del 9,90 per cento delle orenel periodo gennaio-giugno 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Più 7,60 per cento di lavoratori impiegati, con un aumento della massaale del 13,56 per cento, ma una flessione dello 0,93 per cento delle aziende impegnate. Sono alcuni dei dati forniti dalle Casse edili regionali ed elaborati dalla Fillea Cgilper dimostrare come il settore dell’sia “un treno in corsa, ancor più dell’anno scorso, che sembrava l’apice degli ultimi 15 anni” dice, in una nota il segretario generale Enzo Maio. Se tra gennaio e giugno 2023 le oresono state 35.162.076 a giugno di quest’anno sono già balzate a 38.641.742 (+9,90%).