De Laurentiis | Il Napoli non è club di passaggio Il Napoli lancia campioni ed è un punto di arrivo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Deha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in occasione della presentazione della partnership con Sorgesana, nuovo back of shirt sponsor. Il presidente delha colto l’occasione anche per celebrare i suoi vent’anni di presidenza. Di seguito alcuni frammenti del discorso del presidente De. De: «Uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il» Ha iniziato il suo discorso sui vent’anni di presidenza smentendo cheè undi: «Ilper i calciatori è undi, è falso. Iled è un lorodiaffermati vogliono venire, uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il. In un calcio mondiale che spende sempre meno, ilinveste oltre 150 milioni di euro nel mercato estivo.