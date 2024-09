Crystal Palace -Leicester City – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Entrambe ancora alla ricerca della prima vittoria in Premier League della campagna 2024-25,si affrontano sabato 14 settembre pomeriggio al Selhurst Park. Le duein difficoltà hanno raccolto un solo punto a testa nelle prime tre partite del nuovo mandato, pur trovando la salvezza in EFL Cup. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le dueAnche se Michael Olise non è riuscito a resistere al richiamo del Bayern Monaco, Eberechi Eze e Marc Guehi sono rimasti a casa, Jean-Philippe Mateta ha portato le sue prodezze di gol alle Olimpiadi e Adam Wharton si è fatto valere a centrocampo, sembrerebbe la ricetta per il successo in Premier League del