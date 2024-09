Chi ha incastrato Sangiuliano? Spunta a Milano il murale con Boccia che rimanda a Roger e Jessica Rabbit

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Prima è arrivato lo scandalo, poi i meme, infine ilapparso a. L’opera ritrae l’ex ministro Gennarionei panni die Maria Luisavestita da, gli iconici protagonisti del film del 1988 di Robert Zemeckis “Chi ha”. Ilè stato realizzato dallo street artist TvBoy e richiama la pellicola con la didascalia: “Chi ha?”. A cui è aggiunto poi un laconico hashtag: #ministrodiincultura. Dopo le dimissioni.indagato. Ediserta l’intervista in diretta Nel film, il legame di sottomissione amorosa trapuò essere interpretato come l’esempio di una dedizione totale e incondizionata da parte dinei confronti divive un amore cieco e devoto, in cui il suo intero essere è rivolto a compiacerla.