CdS – la conferenza di presentazione dell’ex Roma LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 12 settembre 2024) 2024-09-12 15:02:39 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: 13:55 Bove alla Fiorentina, le formule e le cifre Bove si trasferisce in prestito oneroso con obbligo di riscatto (che scatterà al 60% delle presenze). Affare complessivo superiore agli 11 milioni tra prestito (1.5) e obbligo: TUTTE LE CIFRE 13:45 Bove lascia la: i commenti da Dybala a Mancini Oltre a migliaia dinisti anche i compagni, i tifosi vip, ex giocatori e ex dirigenti hanno salutato commossi Edoardo: GUARDA LA GALLERY 13:40 Bove, parla l’agente Tavano “È stata un’estate particolare per Bove. Non sappiamo spiegarci il perché, ma anon c’era spazio per lui e quindi abbiamo iniziato a guardarci attorno”, ha raccontato Diego Tavano.