Camera stop all' obbligo del rinvio pena per le detenute madri

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'Aula dellaha approvato l'articolo 15 del ddl sicurezza che rende facoltativo e non più obbligatorio ildellaper le donne in gravidanza e lecon figli sotto l'anno. Bocciati gli emendamenti delle opposizioni, approvato quello dei relatori che prevede che ogni anno il governo presenti una relazione sulla attuazione delle misure cautelari nei confronti delle donne incinte e dellecon figli di età inferiore a tre anni. A fronte di questo emendamento, FI ha ritirato la sua proposta emendativa che, invece, puntava a ripristinare l'di differimento dellaper lecon figli fino a un anno. Presente in Aula durante la votazione il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. L'articolo è stato approvato con 163 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti.