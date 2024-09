Buon compleanno Elisabetta Canalis Maurizio Ginocchi Patrizia Rettori…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024)Rettori, Milo Manara, Andrea Occhipinti, Giovanni Cervetti, Cesare Castellotti, Antonio del Pennino, Mariano Rigillo, Pierluigi Marzorati, Giuseppe Corasaniti, Franco Amurri, Giampiero Fiorani, Fernando Orsi, Stefano Palazzi, Paola Turci, Alessia Rotta, Edoardo Pesce, Riccardo Cresci, Sergio Parisse, Stefano Oppo Oggi 12 settembre compiono gli anni:, giornalista;Rettori, giornalista; Nicola Imbriaco, politico; Franco Trincale, cantante, cantastorie; Miranda Cicognani, ex ginnasta; Giovanni Anceschi, designer; Cesare Castellotti, giornalista; Antonio del Pennino, politico; Mariano Rigillo, attore, doppiatore; Romano Bagatti, ex calciatore; Giancarlo Versolato, ex calciatore; Salvatore Landolina, attore, doppiatore.