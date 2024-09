Bormio già bocciate le prime opere olimpiche Il Comitato per l’Alute avverte | Troppo cemento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ila tutela del“denuncia” il poco coinvolgimento da parte dell’amministrazione comunale della popolazione bormina nelle scelte inerenti lepubbliche che verranno realizzate in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Martedì sera asi è tenuta, nella sala Terme, la presentazione dei lavori per l’evento. “A “giochi” ormai fatti – dicono dal-. Prima non è stata fatta nessuna assemblea pubblica o qualcosa di simile per coinvolgere la popolazione di, i cittadini residenti o turisti “stabili”, per condividere i progetti. E non dimentichiamo che l’amministrazione ha negato la possibilità di ascoltare i cittadini tramite un referendum popolare, chiesto a grandissima voce da circa 1.000 elettori bormini firmatari certificati.