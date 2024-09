Barry Manilow si è dichiarato gay a 73 anni – ecco l’uomo con il quale è insieme da quasi 40 anni

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 12 settembre 2024)si è dimostrato nel corso della sua carriera un cantante coinvolgente e amabile, capace di creare canzoni che praticamente tutto il mondo non può fare a meno di cantare. Grazie a The Mandy e Copacabana (At the Copa), negli’70 ha raggiunto la fama mondiale, anche se all’inizio i critici non lo ritenevano così bravo. Si è scoperto cheha portato con sé un grande segreto per gran parte della sua vita: a 73hadi essere gay. Oggi, però, è più felice che mai e vive la sua vita migliore accanto al marito Garry e alla figlia. Ora, sebbenesia stato un rubacuori per molte persone in tutto il mondo, c’è anche chi ha ipotizzato che si sia sottoposto o meno alla chirurgia plastica. Ebbene, il 78enne originario di Brooklyn non ha paura di dire la verità.