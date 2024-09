Back to school blues | una corretta idratazione migliora la concentrazione sui banchi di scuola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) - Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell'osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, suggerisce di bere almeno 1,5 litri di acqua per contribuire a ridurre lo stress e ad attivare le capacità memoniche Milano, 12 settembre 2024 – Settembre segna il ritorno suidiper milioni di studenti, un momento tanto atteso quanto impegnativo. Il rientro porta con sé nuove sfide e responsabilità , che spesso si traducono in disturbi dell'umore, livelli di stress più elevati, difficoltà die stanchezza mentale. In questo contesto, un aspetto spesso sottovalutato, ma fondamentale per il benessere degli studenti, è una