Al via Kostas la grande scommessa di Rai 1

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha unaresponsabilità. Perché è una produzione diversa dalle altre, ambientata in Grecia, con un protagonista nuovo come Stefano Fresi. Perché, pur essendo stata inizialmente pensata per Rai 2, questa sera darà il via su Rai 1 alla nuova stagione seriale Rai Fiction, sulla quale grava un ritardo incomprensibile. Tanta roba, come abbiamo fatto notare ieri in conferenza stampa al responsabile dell’unità organizzativa “sperimentazione” Rai Fiction Luigi Mariniello, che ci ha risposto così: Per noi è una, non a caso apre la stagione. E’ un eroe a cui teniamo molto per una serie di motivi. Innanzitutto è la letteratura che torna in prima serata su Rai 1. E’ una serie nata per Rai 2 ma ci sembra che possa superare benissimo il passaggio alla prima rete.