ADL Napoli e il Napoli | parla Corbo

(Di giovedì 12 settembre 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14 alle 15 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto Antonio. Di seguito le dichiarazioni dell’editorialista di Repubblica. “Aurelio De Laurentiis ha fatto uno sforzo economico importante, ma ha anche presentato il progetto di voler comprare lo Stadio Maradona per poi riqualificare Fuorigrotta. E’ un progetto molto grande e importante che comporterebbe uno sforzo di tutta la città, tra l’altro il presidente si è commosso fino alle lacrime”. Il presidente del“ADL viene da due anni molto difficili, ha dovuto subire anche dei propri errori nell’anno post-scudetto. Non ha saputo gestire il momento difficile dopo la vittoria del tricolore, ma parliamo di un uomo di capitale e di esperienza che è riuscito a mettere le cose in ordine”.