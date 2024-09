Addio a Caterina Valente la voce immortale di ‘Bongo Cha Cha Cha’

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024), indimenticabiledel panorama musicale internazionale, è morta all’età di 93 anni. L’annuncio della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di emozione e nostalgia per una delle artiste più versatili e talentuose del XX secolo. Nata in una famiglia di artisti,era nota per il suo talento multilingue e la capacità di spaziare tra diversi generi musicali, dal jazz alla musica pop. Tuttavia, il brano che l’ha resa famosa a livello mondiale è senza dubbio Bongo Cha Cha Cha, una canzone che ha fatto il giro del mondo e ha segnato un’epoca., foto Ansa – VelvetMagLa carriera di una star internazionale, nata a Parigi da padre italiano e madre francese, iniziò la sua carriera giovanissima, esibendosi come cantante e ballerina nei circhi europei.