Ad Arezzo Fiere e Congressi torna Esotika Pet Show | non solo cuccioli ma una due giorni di festa in famiglia

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – Il 44,7% delle famiglie italiane vive oggi con almeno un animale domestico. “Pet”, al via adsabato 14 settembre, è quindi l’occasione per gli appassionati di scoprire il fantastico mondo del Pet, ma anche di apprendere il modo più corretto di avvicinarsi e relazionarsi con il proprio piccolo amico e sviluppare ulteriormente con consapevolezza rinnovata la propria passione. “è quindi pronto a ripartire con grande slancio dopo un'estate già piena di eventi di successo”. Il presidente dell’Ente Fieristico, Ferrer Vannetti, sottolinea così l'importanza di questa ripresa, che si preannuncia coinvolgente per operatori e pubblico.