Vietnam tifone Yagi distrugge il paese | almeno 140 morti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È di143e 58 dispersi il bilancio ufficiale e ancora provvisorio delle vittime delche ha devastato il. E le autorità non hanno specificato se il nuovo bilancio delle vittime tenga conto della frana che ha provocato 22e 73 dispersi nella provincia di Lao Cai. Circa 210.000 ettari di raccolti sono stati distrutti, hanno riferito funzionari del Ministero dell’Agricoltura. Le autorità hanno avvertito che ilcreerà ulteriori disagi mentre si sposta verso Ovest. Le inondazioni provocate dalhanno inoltre causato quattro vittime in Thailandia. Anche un ponte sul Fiume Rosso, nelsettentrionale, è stato spazzato via dalle acque torrenziali scatenate dal, provocando la caduta di numerosi veicoli.