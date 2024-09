Università di Firenze studenti in bus con tariffe vantaggiose

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)diin bus con. Anche per il nuovo anno accademico,fortementeper studentesse edell’diche usano i mezzi del tpl. A seconda dell’Isee per il diritto allo studio universitario (ISEEU), iscritte e iscritti all’Ateneo fiorentino potranno viaggiare durante la validità della convenzione a un costo inferiore del 76% o addirittura dell’82% rispetto a quello ordinario previsto per gli abbonamento annuali. Lo prevede l’accordo tradi, Regione Toscana, Comune di, Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana) insieme ad Autolinee Toscane.