Trump scivola su aborto dem lo vogliono sino a nono mese

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Donaldsull', affermando che i democraticiconsentire l'nel "" di gravidanza e confondendo la Virginia con la West Virginia ma uno dei due moderatori lo corregge affermando che nessuno stato consente una interruzione di gravidanza cosi' tardiva. Poi cerca di chiarire, come richiesto, i suoi messaggi contrastanti in passato e spiega che e' contro un bando federale dell'e che ogni decisione spetta agli stati, come deciso dalla corte suprema dopo l'abrogazione della Roe v. Wade. "Il governo e soprattutto Donald Trumo - ha detto Harris - non dovrebbero dire ad una donna cosa fare con il suo corpo". La candidata dem ha accusato il tycoon di "diffondere un mucchio di bugie" sulle interruzioni di gravidanza. "Sono convinta che gli americani ritengono che certe decisioni sulle nostre libertà non devono essere prese dal governo", ha detto.