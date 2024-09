Torna Chi l’ha visto? le anticipazioni di mercoledì 11 settembre | l’audio sul caso Emanuela Orlandi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Riparte uno dei programmi televisivi più amati e apprezzati dagli spettatori: si tratta di Chi, che anche quest’annocon la guida di Federica Sciarelli, al timone della trasmissione dal 2004. Nel programma cult di Rai 3 si parlerà come di consueto i casi di cronaca nera che hanno segnato la storia del nostro Paese. E anche in questa stagione non mancheranno gli appelli del pubblico, che si rivolge alla redazione per chiedere aiuto, come segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà. Protagoniste della puntata dell’11saranno nuove vicende di cronaca e storie tristemente note ai telespettatori, come ildi, tra gli argomenti principali della serata.