Taylor Swift | Voto per Kamala Harris una guerriera per gli Usa

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) –vota per. La superstar del pop prende posizione con un endorsement formale dopo il dibattito televisivo tra la vicepresidente degli Stati Uniti e Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre. “Voterò pere per Tim Walz alle elezioni presidenziali 2024”, scrivesu Instagram dopo il confronto televisivo. “Voterò perperché combatte per i diritti e per le cause che hanno bisogno del sostegno di un guerriero. Penso che sia una leader dotata e risoluta, credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos”. L’endorsement diè un bonus che può fare la differenza alle urne.