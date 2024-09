Sinner mania | il tennista italiano è la star della tv americana dopo gli Us Open L’ingresso trionfale e la battuta sui set – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ladel momento. Gli Stati Uniti sono pazzi di Jannik: ilè stato ospite dello show mattutino Live Kelly and MarkAbc. L’entrata negli studi è stata: trofeo degli Usin mano e cappellini celebrativi regalati ai conduttori. Uno dei due, Mark Consuelos, si è congratulato con l’azzurro rivelando di avere la mamma italiana che ha fatto il tifo per lui: “Ti ha seguito sempre per tutta la carriera ed è felicissima che tu abbia vinto”. “Sono felice per tua mamma!”, la risposta die l’accoglienza sulla ABC ???????? pic.twitter.com/EPu1R3Hqrk — Il Grande Flagello (@grandeflagello) September 10, 2024: “Ecco perché ho scelto il tennis” “La mia famiglia è dell’estremo nord in Italia. Veniamo dalle montagne, siamo nella natura, ci sono tanti animali.