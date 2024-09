Siete tre tossici! Pagliacci pervertiti! | donna irrompe sul palco stop al concerto dei La Sad | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) All'ultimodei La Sad, band punk rock diventata celebre grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, gli spettatori hanno avuto la "fortuna" di assistere a due spettacoli molto diversi tra loro. Il primo, ovviamente, quello dei tre musicisti. Poi, più curioso, quello di unache è salita sul, ha preso un microfono e ha cominciato a inveire contro la band. "venuti qua a pagare il biglietto per sto- ha urlato lain evidente stato di alterazione -. Ma questo non è un. Questo è un circo. Questa non è musica. Questo è rumore. Treche non sanno nemmeno cantare. Treche fanno solo rumore: urlano, urlano, ma cosa urlano? Che messaggio diamo ai nostri figli? Fermate questa musica - ha poi concluso -. Che".