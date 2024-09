Sequestrata azienda di rifiuti a Villa Literno | accusa di smaltimento illecito

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024)un’di: accuse die registrazioni non conformi– Un’disituata a, nel cuore della Terra dei Fuochi, è stata oggetto di un sequestro da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord. L’ta di raccogliere e smaltire illecitamenteprovenienti da soggetti non iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali, accumulando guadagni non dichiarati e risparmiando a centinaia di aziende sui costi leciti di. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno rivelato che in un mese l’ha gestito circa 300 veicoli e 100 auto, con un totale di circa 1300 accessi.