San Siro quale futuro? Ormai siamo al dunque

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La situazione è surreale, ma questa è. Due club storici del calcio mondiale, comunque ambiziosi su scala europea, come Milan e Inter ancora oggi non riescono a fruire di uno stadio di proprietà, con tutto ciò che la situazione comporta. L’ultimo giro di giostra di una quadriglia chedura da anni porterà a stretto giro di posta nuovamente le rappresentanze dei due club milanesi davanti al Sindaco di Milano. La soluzione paventata è San Donato, ma la verità è che Milan e Inter (soprattutto questa) non hanno intenzione reale di mollare Sane provano con ogni mezzo di portare a casa il massimo possibile.