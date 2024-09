Qui non si vuole la verità si vuole fare altro Boccia e Berlinguer cos’è successo prima dell’intervista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024)davvero durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca? Biancaha dovuto rinunciare all’attesa intervista a Maria Rosaria, che avrebbe dovuto affrontare il tema della relazione con l’ex ministro Sangiuliano. In un messaggio letto in diretta dalla conduttrice, la donna ha detto di “aver rinunciato all’intervista solo perché non c’erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione”. Un forfait arrivato a ridosso della diretta in cui l’imprenditrice avrebbe dovuto dare la propria versione dei fatti su come fossero andate le cose. Ma all’ultimo, quando era già stata truccata, dopo una conversazione con la conduttriceha deciso di non partecipare alla trasmissione.