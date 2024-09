Qual è la storia di The Falling Man la foto simbolo degli attentati dell’11 settembre 2001

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ci sono immagini destinata a rimanere impresse per sempre nella memoria collettiva. Soprattutto per la loro tragicità. Tra queste ci sono, senza ombra di dubbio, quelle legate all’attentato alle Torri Gemelle di New York, meglio conosciuto come l’11. In quell’occasione, in una mattina come tante dal cielo limpido, il mondo ha assistito praticamente in diretta all’impatto di due aerei di linea, dirottati e poi lanciati verso il Wolrd Trade Center. Da quel momento si sono susseguiti velocemente una serie di eventi drammatici e terribili, dettati dalla disperazione e dalla consapevolezza di non aver più nessuna speranza. Tra questi sicuramente l’immagine conosciuta, successivamente, come TheMan. Si tratta di unagrafia scattata da Richard Drew in cui viene ritratto un uomo nel tentativo di sfuggire alle fiamme e al fumo causati dallo schianto dell’aereo.