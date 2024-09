Prima categoria | LA VIRIDISSIMA RITROVA PIOBBICO Torna il derby del Nerone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tutte raggruppate nel girone A le pesaresi. Il calendario come date ricalca quello dell’anno scorso, si parte domenica 22 settembre, si chiude il 4 maggio. In questa(come per Seconda e Terza) non è previsto l’obbligo di Under. Hanno scelto di giocare alla domenica l’Audaxe l’Avis Montecalvo. Il Peglio disputerà le seguenti gare la domenica: 7ª di andata Peglio-Mercatellese, 4ª di ritorno Peglio-Falco e 11ª di ritorno Peglio-Audax. Il Real Altofoglia giocherà le gare di domenica: alla 2ª di andata (Real Altofoglia-Peglio) e 4ª di andata (Real Altofoglia-Audax). Lanella scala gerarchica dei campionati italiani di calcio dei dilettanti, occupa il quarto livello e il settimo complessivo.