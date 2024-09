Perché la Gen Z è obsessed dalle bag di Coach?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Negli ultimi anni,ha saputo reinventarsi, tornando prepotentemente al centro delle tendenze moda, soprattutto tra le nuove generazioni. Sebbene un tempo fosse associato ai gusti di mamme e nonne, oggi il marchio americano sta vivendo una vera e propria rinascita grazie a Gen Z e Millennial, che lo hanno riscoperto e trasformato in un oggetto di desiderio. Il ritorno di: come il brand ha conquistato la Gen Z e i Millennial Una delle principali ragioni di questo successo è l’abilità didi rinnovare il proprio stile senza rinunciare alla propria identità. Raina Mendonça, una giovane esperta di stile della Gen Z, ha rivelato a InStyle, che quest’autunno non ci si può sottrarre alla tentazione di un’elegante borsa