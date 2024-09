Omicidio di Antonio Bellocco imposti funerali privati per il rampollo di ‘ndrangheta ucciso da Beretta | No all’ostentazione mafiosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La questura di Reggio Calabria ha stabilito che si svolgeranno in forma strettamente privata idi, il trentaseiennea coltellate dal capo ultrà dell’Inter Andrealo scorso 4 settembre a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano., detto “Totò ‘u Nanu” è un noto esponente dell’omonima famiglia di ’ndrangheta originaria della Piana di Gioia Tauro ed è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per associazione. La magistratura calabrese, nel vietare le esequie pubbliche, ha voluto impedire che la cerimonia diventasse “l’occasione per l’ostentazione della forza della famiglia criminale ed essere, altresì, propizia per incontri tra affiliati, cementare alleanze o programmare iniziative illegali con conseguenti e potenziali turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica”.