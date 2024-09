Mercato Roma | Zalewski convince con la Nazionale il Galatasaray è più vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)11 settembre 2024 - Una delle cose strane del calcioè che non è uguale per tutti, non vale per tutti allo stesso modo e soprattutto non termina per tutti nello stesso momento. Per l'Italia le trattative si sono interrotte al gong finale della mezzanotte tra il 30 e il 31 di agosto, una data condivisa dagli altri quattro grandi campionati europei: Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, ma lo stesso non vale per tutti. La discrepanza è minima, di solito pochi giorni, soprattutto per non penalizzare troppo determinati dirigenti rispetto ad altri, ma in alcuni casi parliamo anche di diverse settimane. Nella giornata di oggi termineranno le trattative in Grecia e domani in Russia, mentre lunedì sono stati Qatar,nia e Svizzera veder chiudere le trattative. Cose che invece in Turchia non succederanno fino alla sera di venerdì 13 settembre.