Mensa e Trasporto scolastico Petrillo | Aumentano i costi leggerezza amministrativa evidente

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe scelte amministrative sul servizio discolastica rappresentano un vero e proprio passo indietro, inaspettato. Una rivoluzione "green", quella messa in atto dalla precedente Giunta, che andava nella direzione del "plastic free" così come previsto dalle indicazioni nazionali e comunitarie in termini di utilizzo e consumo delle plastiche. Purtroppo, dopo solo un anno, l'ex assessore all'Ambiente, Giovanna Annese, smentisce anche se stessa proponendo il ritorno al monouso e di conseguenza alla produzione di un quantitativo di rifiuti in plastica. Fa specie che la stessa Annese, oggi delegata alla Scuola, giustifichi questo passo indietro scaricando la responsabilità su una fantomatica richiesta da parte dei genitori degli studenti che usufruiscono del servizio.