Maltempo in Veneto | pino crolla su condominio a Venezia scuole chiuse a Nervesa della Battaglia

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – Sono diversi i danni delche nella scorsa giornata ha colpito il. Ben 85 sono stati gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco solo belle province die Treviso per le forti piogge, in particolare a(Tv) e al Lido di. Nella prima località, la sindaca Mara Fontebasso ha ordinato la chiusura delle. Proprio sulla scia delle eccezionali precipitazioniscorsa notte, si è preferito effettuare una ricognizione all'interno delle singole strutture “la cui situazione non è nota”. E’ emerso che “i localimensa sono inagibili e almeno una palestra comunale non è utilizzabile”. Troppa acqua in pochi minuti: il suolo non l’ha assorbita e ciò ha causato “smottamenti e allagamenti diffusi”, si legge nell’ordinanza.