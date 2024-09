Louis Vuitton Cup 2024 quando e come avviene la scelta di Ineos per la semifinale | Luna Rossa aspetta l’avversaria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Giornata da dimenticare quella di lunedì 9 settembre perche, a causa di un’avaria in prepartenza, non è riuscita a disputare il match con Alinghi e ha perso poi lo spareggio conBritannia, chiudendo il round robin diCupal secondo posto. Una nota stonata non da poco per Spithill e compagni, visto che ad avere il privilegio di scegliereinsarà proprio il team britannico, prima classificata e qualificata al penultimo atto insieme agli italiani, ad American Magic e ad Alinghi. Masi sapranno gli accoppiamenti delle semifinali? Bisogna ancorare qualche giorno.Britannia annuncerà lasu quale avversario affrontare in una conferenza stampa programmata per venerdì 13 settembre alle 11:00, quindi alla vigilia del primo giorno di