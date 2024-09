L’Opec taglia le previsioni e rinuncia all’aumento produttivo | prezzi in caduta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La frenata dell’economia globale e soprattutto della Cina hanno costrettoa rivedere al ribasso ledi crescita della domanda di petrolio per l’anno in corso, giusto alcuni giorni dopo aver rinviato l’atteso aumento. Uno scenario che istanno scontando da tempo, anche se negli ultimi giorni le quotazioni hanno accelerato al ribasso è e si sono riportate sotto i 70 dollari al barile. Le nuove (più pessimistiche)Il cartello dei produttori di greggio ha rivisto al ribasso la crescita della domanda globale di petrolio per il 2024, indicandola a 2,03 milioni di barili al giorno rispetto ai 2,11 milioni di barili al giorno previsto in precedenza. Anche per il 2025 c’è stata una leggerissima revisione al ribasso delledi crescita, che si attesterà a 1,74 milioni di barili al giorno dagli 1,78 mbg indicati in precedenza.