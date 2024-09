LIVE Ciclismo femminile cronometro Europei 2024 in DIRETTA | Vittoria Guazzini mina vagante

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladeglidi. Scatta la rassegna continentale di Limburgo (Belgio) con le prove contro il tempo: 27 atlete vanno a caccia del titolo di campionesse europee. Non ci sarà la campionessa in carica Marlen Reusser (Svizzera) che dopo tre successi consecutivi non difenderà il titolo. Il percorso di questaè per specialiste pure: le atlete si confronteranno per 31.3 km quasi totalmente pianeggianti con un piccolo tratto con strada favorevole. La partenza è posta a Heusden-Zolder mentre l'arrivo sarà a Hasselt. La gara si preannuncia molto combattuta con diverse atlete che potranno tentare l'assalto al titolo.